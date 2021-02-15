Россиянам объяснили, как роль Анны Болейн досталась чернокожей Джоди Тернер-Смит

Российских зрителей возмутил выбор актрисы на роль Анны Болейн. Стало известно, почему чернокожих актеров все чаще утверждают на роли, в которых привыкли видеть белых артистов.

Российских зрителей возмутил выбор актрисы на роль Анны Болейн. Стало известно, почему чернокожих актеров все чаще утверждают на роли, в которых привыкли видеть белых артистов.

Выбор британской актрисы Джоди Тернер-Смит на роль королевы Англии эпохи Тюдоров смутил многих киноманов за пределами Великобритании. Тем не менее, подобные кастинговые решения случались и прежде, например, в комедийном байопике о Екатерине Великой.

Объяснить это культурное явление можно с помощью сразу двух концепций. Первая — британская — настаивает на культуре "замыливания" оптики зрителя в отношении рас героев. Согласно этой идее, объединение многонационального опыта должно привести к созданию мультикультурного общества.

Американская концепция носит более радикальный характер с точки зрения защиты прав человека. Белый актер маловероятно получит роль чернокожего героя, ведь в противном случае он бы украл работу у менее защищенного представителя населения. Любопытно, что подход "дальтонизма" чужд американцам — культура США настаивает на принципе положительной дискриминации, чтобы достичь равенства.