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17:31   15 Февраля 2021
Общество

Россиянам объяснили, как роль Анны Болейн досталась чернокожей Джоди Тернер-Смит

Россиянам объяснили, как роль Анны Болейн досталась чернокожей Джоди Тернер-Смит

Российских зрителей возмутил выбор актрисы на роль Анны Болейн. Стало известно, почему чернокожих актеров все чаще утверждают на роли, в которых привыкли видеть белых артистов.

Выбор британской актрисы Джоди Тернер-Смит на роль королевы Англии эпохи Тюдоров смутил многих киноманов за пределами Великобритании. Тем не менее, подобные кастинговые решения случались и прежде, например, в комедийном байопике о Екатерине Великой.

Объяснить это культурное явление можно с помощью сразу двух концепций. Первая — британская — настаивает на культуре "замыливания" оптики зрителя в отношении рас героев. Согласно этой идее, объединение многонационального опыта должно привести к созданию мультикультурного общества.

Американская концепция носит более радикальный характер с точки зрения защиты прав человека. Белый актер маловероятно получит роль чернокожего героя, ведь в противном случае он бы украл работу у менее защищенного представителя населения. Любопытно, что подход "дальтонизма" чужд американцам — культура США настаивает на принципе положительной дискриминации, чтобы достичь равенства.

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#сериал #Джоди Тернер-Смит #"Анна Болейн"

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