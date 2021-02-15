В НАТО обсудят увеличение бюджета военной активности Альянса у границ РФ

Министры обороны НАТО обсудят на ближайшем совещании расширение финансирования военной активности у границ России.

Министры обороны НАТО обсудят на ближайшем совещании расширение финансирования военной активности у границ России.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, главы оборонных ведомств стран-участниц Альянса обсудят расширение бюджета, выделяемого на усиление военной активности у границ России, в ходе видеоконференции, которая состоится 17-18 февраля. Кроме того участники совещания начнут разрабатывать новую стратегическую концепцию НАТО и обсудят увеличение военного присутствия организации в Ираке.

"Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса", — заявил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Североатлантический альянс не терять из виду "агрессивные действия России", которые якобы несут угрозу евроатлантической безопасности. При этом в Москве представители дипведомства неоднократно заявляли о том, что Россия не планирует нападать ни на одну из стран, и в НАТО об этом знают.