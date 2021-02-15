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17:24   15 Февраля 2021
Политика

Замглавы "Единой России" опроверг одобрение законопроекта депутата Барышева

Замглавы "Единой России" опроверг одобрение законопроекта депутата Барышева

Законопроект депутата "Единой России" Андрея Барышева об отмене наказания за организацию "прогулок граждан" не был согласован в Госдуме.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции ЕР Андрей Исаев.

Ранее стало известно, что Барышев внес в Госдуму законопроект об отмене административного наказания за организацию "прогулок" и участие в них в случае, если мероприятие не подпадает под определение массовой акции.

После несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального МВД России возбудило 90 уголовных дел.

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#законопроект #исаев #единая россия #барышев

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