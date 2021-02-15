Замглавы "Единой России" опроверг одобрение законопроекта депутата Барышева

Законопроект депутата "Единой России" Андрея Барышева об отмене наказания за организацию "прогулок граждан" не был согласован в Госдуме.

Законопроект депутата "Единой России" Андрея Барышева об отмене наказания за организацию "прогулок граждан" не был согласован в Госдуме.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции ЕР Андрей Исаев.

Ранее стало известно, что Барышев внес в Госдуму законопроект об отмене административного наказания за организацию "прогулок" и участие в них в случае, если мероприятие не подпадает под определение массовой акции.

После несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального МВД России возбудило 90 уголовных дел.