Губернатор Подмосковья объяснил, почему не стоит отказываться от масок

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье улучшается, однако расслабляться не стоит. Губернатор региона Андрей Воробьев объяснил, почему отказываться от ношения масок не стоит.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье улучшается, однако расслабляться не стоит. Губернатор региона Андрей Воробьев объяснил, почему отказываться от ношения масок не стоит.

Эпидемиологическая обстановка в Московской области начала налаживаться наряду с активным процессом вакцинации. Сейчас наблюдается сворачивание коек для пациентов с COVID-19. Однако губернатор призвал не расслабляться подмосковных жителей на фоне снятия ограничений.

"Наличие масок по-прежнему остается важным. Для чего? Чтобы человек себя защитил, чтобы старшее поколение, те, кому по разным причинам нельзя привиться, могли бы себя обезопасить", — цитирует Воробьева телеканал "360".

Несмотря на снижение количества заболевших, власти региона не намерены останавливать модернизацию системы здравоохранения. Медучреждения оснастят медицинской техникой в рамках президентских национальных проектов.