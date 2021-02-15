Власти Украины продолжают получать сотни жалоб на игнорирование закона о государственном языке в сфере услуг. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".

Власти Украины продолжают получать сотни жалоб на игнорирование закона о государственном языке в сфере услуг. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".

По данным газеты, в первые две недели действия новых норм в сфере обслуживания было подано свыше 300 жалоб на русскоязычных сотрудников, которые отказываются разговаривать на украинском языке. Со временем ажиотаж граждан не спал. Власти получают около 20 доносов в день из-за игнорирования нового закона. Также отмечается, что штрафная система за неиспользование государственного языка пока еще не работает в полную силу.

Согласно прогнозам "Комсомольской правды", количество жалоб на игнорирование закона сотрудниками торговли, бытовой сферы и поставщиков услуг может значительно увеличиться, если "жалобщики" будут получать за это вознаграждение.

Ранее бывший профессор киевского Национального педагогического университета Евгения Бильченко, которая потеряла работу из-за критики тотальной украинизации, рассказал, что русофобия охватила всю страну.