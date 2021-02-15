Депутат Ионин рассказал, какая идеология нужна России

России нужно прийти к идеологии социал-демократии или социализма в его мягком понимании, считает парламентарий.

России нужна общая, понятная и продуманная идеология, поскольку общество не может без нее существовать. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. По его словам, в России сейчас строят лишь «олигархический капитализм, где каждый за себя», что недопустимо.

«Пока мы не придем к идеологии социал-демократии или социализма в его мягком понимании, мы будем жить каждый за себя. Коллективизм заложен в нашей генетике. Мы всегда жили общиной, помогали друг другу, что было убито в 1990-х. Но нам придется к этому так или иначе вернуться», — считает депутат.

Говоря об идеологии, Ионин привел в пример Советский Союз. Парламентарий полагает, что тогда многие понятия и взгляды были спутаны. Люди не понимали разницы между любви к Родине и любовью к партии. Именно поэтому россияне боятся идеологии как примера того, что их вновь «загонят в одно стойло и заставят маршировать под портретами вождей, как Северной Корее», подчеркнул парламентарий.

«Самые крупные государства, даже США, несут свою идеологию — self-made man. («человек, сделавший себя сам — англ). В Соединенных Штатах есть четкая популяризация, насаждаемая в том числе Голливудом. Им в каждом фильме показывалось, что они самая великая нация. И американцы так себя и ведут, потому что впитывали это с детства, целыми поколениями, и через школу. Они до сих пор уверены, что это они победили во Второй мировой войне», – объяснил Ионин.

Драйвером формирования идеологии в любом случае будет государство, поскольку сформировать ее снизу невозможно. Капитализм, в отличие от социализма в России не прижился, превратившись в «дикий капитализм», заметил парламентарий.

Ионин считает, что российских нефтяников и банкиров нужно лишить «сумасшедших льгот» в пользу малоимущих россиян. Для изменения курса идеологии нужно в целом заняться изменением системы налогообложения.

«Нужна более правильная система налоговой нагрузки. У нас член совета директоров и простой работяга плят одинаковую ставку. Почему-то считается, что именно [нефтянников и банкиров] надо в первую очередь спасать и им же помогать, прямо сироты. У нас исторически сильные помогали слабым, надо это держать. Нужно подкреплять это социальным воспитанием людей. Давайте договоримся, что наша история священна, вспомним все наши победы. Сейчас многим плевать. Для поколения ЕГЭ вообще история неинтересна, им главное галочки в нужных местах поставить. Необходимо изменять систему образования и культуры», —убежден парламентарий.

При построении социально справедливого государства не должно возникнуть проблем с религией, считает депутат. По его мнению, все конфликты, когда религия заходит на государственные площадки, искусственные. Большинство мировых религий, за исключением определенных радикальных ответвлений, призывают возлюбить ближнего.