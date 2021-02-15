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16:56   15 Февраля 2021
Армия

Российские корабли приступили к морской фазе учений "AMAN-2021"

Российские корабли приступили к морской фазе учений "AMAN-2021"

Корабли ВМФ РФ вышли в Аравийское море для участия в морской фазе учений ВМС Пакистана, на которые приглашено более 30 государств "AMAN-2021".

Согласно информации Минобороны РФ, отряд отечественного флота, представленного фрегатом "Адмирал Григорович", патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев" и спасательным буксиром СБ-739 на протяжении двух дней будет отрабатывать с участниками из других стран взаимодействие в рамках отражения атак быстроходных малоразмерных целей. Кроме того, в рамках учений предполагается провести тренировку по совместному маневрированию.

После того, как флотилии стран-участников "AMAN-2021" выполнят эту часть программы, планируется отработать противодействие пиратству и осуществить стрельбы из артиллерийского штатного оружия по надводной мишени, находящейся на расстоянии около 5 км.

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#вмф рф #дмитрий рогачев #AMAN-2021

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