Российские корабли приступили к морской фазе учений "AMAN-2021"

Корабли ВМФ РФ вышли в Аравийское море для участия в морской фазе учений ВМС Пакистана, на которые приглашено более 30 государств "AMAN-2021".

Корабли ВМФ РФ вышли в Аравийское море для участия в морской фазе учений ВМС Пакистана, на которые приглашено более 30 государств "AMAN-2021".

Согласно информации Минобороны РФ, отряд отечественного флота, представленного фрегатом "Адмирал Григорович", патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев" и спасательным буксиром СБ-739 на протяжении двух дней будет отрабатывать с участниками из других стран взаимодействие в рамках отражения атак быстроходных малоразмерных целей. Кроме того, в рамках учений предполагается провести тренировку по совместному маневрированию.

После того, как флотилии стран-участников "AMAN-2021" выполнят эту часть программы, планируется отработать противодействие пиратству и осуществить стрельбы из артиллерийского штатного оружия по надводной мишени, находящейся на расстоянии около 5 км.