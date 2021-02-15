Садальский обвинил Лободу в появлении пьяной на шоу "Голос. Дети"

Российский актер театра и кино Станислав Садальский обвинил в неподобающем поведении на шоу "Голос. Дети" певицу Светлану Лободу. В программе артистка исполняет роль наставника.

Российский актер театра и кино Станислав Садальский обвинил в неподобающем поведении на шоу "Голос. Дети" певицу Светлану Лободу. В программе артистка исполняет роль наставника.

Актер заявил, что исполнительница появилась в студии шоу в нетрезвом состоянии, а также раскритиковал ее внешний вид. По мнению Садальского, на артистке было надето платье со слишком большим вырезом. Актер подчеркнул, что появляться в такой одежде не подобает на детском шоу. Он иронично предложил Лободе прийти на съемки следующего выпуска совсем без одежды, тем самым "побив свой рекорд".

"Сама поет, сама танцует, похоже, бухая выскочила на сцену", — написал артист на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Других наставников, в числе которых были певец Егор Крид и рэпер Баста, Садальский также раскритиковал. Он заявил, что они стали членами жюри на шоу не из-за желания познакомиться с юными талантами, а исключительно для собственного пиара. По словам Садальского, Егору Криду и самому не помешал бы наставник. Также артист "набросился" на продюсера программы Юрия Аксюту, поставив ему "неудовлетворительную оценку".