Берлин не раскрыл, кто указал на отравляющие вещества в ситуации с Навальным

Правительство Германии отказалось раскрывать информацию о том, какое ведомство указало на отравляющие вещества в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Правительство Германии отказалось раскрывать информацию о том, какое ведомство указало на отравляющие вещества в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Москва до сих пор не получила от Берлина ответов по ситуации с блогером.

Россия неоднократно направляла запросы в Германию с целью получения заключений экспертов, сделанных в ходе исследований. В единственном документе, который отправил Берлин, не содержится понятной информации.