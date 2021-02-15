16:45 15 Февраля 2021Политика
Берлин не раскрыл, кто указал на отравляющие вещества в ситуации с Навальным
Правительство Германии отказалось раскрывать информацию о том, какое ведомство указало на отравляющие вещества в ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Правительство Германии отказалось раскрывать информацию о том, какое ведомство указало на отравляющие вещества в ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Москва до сих пор не получила от Берлина ответов по ситуации с блогером.
Россия неоднократно направляла запросы в Германию с целью получения заключений экспертов, сделанных в ходе исследований. В единственном документе, который отправил Берлин, не содержится понятной информации.