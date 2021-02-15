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16:45   15 Февраля 2021
Политика

Берлин не раскрыл, кто указал на отравляющие вещества в ситуации с Навальным

Берлин не раскрыл, кто указал на отравляющие вещества в ситуации с Навальным

Правительство Германии отказалось раскрывать информацию о том, какое ведомство указало на отравляющие вещества в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Москва до сих пор не получила от Берлина ответов по ситуации с блогером.

Россия неоднократно направляла запросы в Германию с целью получения заключений экспертов, сделанных в ходе исследований. В единственном документе, который отправил Берлин, не содержится понятной информации.

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#германия #навальный #вещества

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