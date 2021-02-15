Погребинский назвал нового главного врага Зеленского на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, который начиная с предвыборной кампании называл своим главным противником в политическом поле бывшего главу государства Петра Порошенко, сейчас перефокусировался на председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Украинский президент Владимир Зеленский, который начиная с предвыборной кампании называл своим главным противником в политическом поле бывшего главу государства Петра Порошенко, сейчас перефокусировался на председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который считает, что Зеленский поменял своего «главного врага» не самостоятельно, а под давлением США.

В Соединенных Штатах Америки считают, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» является представителем российских интересов на Украине, поэтому Вашингтон воспринимает эту политическую силу и ее лидера как личных врагов.

Зеленский же, человек подневольный, и ему просто приходится отрабатывать поступающие от американских кураторов указания, заявил эксперт.

«Зеленскому фактически запретили преследовать Порошенко, а на Медведчука, напротив, науськивали, чтобы Зеленский атаковал его ресурсы, каналы и его самого», — объяснил Михаил Погребинский.

А экс-президент Украины Петр Порошенко является для американцев очень удобным партнером, так как занимает в стране нишу проамериканского политика, добавил политолог.

Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание в стране трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

По мнению многих экспертов и политологов, этот шаг Зеленского был продиктован стремительным падением его личного рейтинга, а также рейтинга правящей партии «Слуга народа», который отмечается на фоне роста популярности у украинцев партии ОПЗЖ.