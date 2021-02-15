Блогер Манукян рассказал о переписке с экс-премьером Медведевым

Колумнист Федерального агентства новостей (ФАН) Вадим Манукян рассказал о переписке с экс-премьером Дмитрием Медведевым в Instagram.

Колумнист Федерального агентства новостей (ФАН) Вадим Манукян рассказал о переписке с экс-премьером Дмитрием Медведевым в Instagram.

Дмитрий Медведев в своем Instagram опубликовал фото с зимним фонарем и подписал: "Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег". Публикацию экс-премьер сделал накануне акции с зажженными фонариками, на что указал в комментариях эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

"Дмитрий Анатольевич, тут сказали, что вы так поучаствовали в акции Навального, снимая фонари", — цитирует блогера "Московский комсомолец".

По словам блогера, никто из подписчиков, кроме него, не догадался спросить прямо, зачем он это сделал, хотя все "хайповали". Экс-премьер ответил, что "это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты (шведская экоактивистка Грета Тунберг. — Прим. ред.)". Манукян был рад такой открытости со стороны Дмитрия Медведева. Признался, что лично с ним не знаком, но считает экс-премьера одним из самых открытых и современных политиков России.

Говоря об акции с зажженными фонарями, журналист отметил, что она прошла мимо него.