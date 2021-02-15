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16:09   15 Февраля 2021
Общество

Врачи предупредили о побочных эффектах обезболивающих

Врачи предупредили о побочных эффектах обезболивающих

Британские медики рассказали о серьезных побочных эффектах от обезболивающих. Они призвали быть осторожными при их употреблении.

Таблетки могут вызывать головокружение, головные боли, тошноту, несварение желудка, создать риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения и ухудшения зрения. Специалисты узнали, что во время исследования наблюдались негативные симптомы после приема таких лекарств.

В марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения сообщила об опасности самостоятельного приема обезболивающих при лечении COVID-19. Перед применением препаратов необходимо посоветоваться с врачом, передает телеканал "360".

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