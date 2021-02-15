Скандальный памятник "Аленушка" купили на аукционе за 2,6 млн рублей

Прославившаяся в Сети своей внешностью скульптура "Аленушка" из Нововоронежа была продана на аукционе после демонтажа.

Прославившаяся в Сети своей внешностью скульптура "Аленушка" из Нововоронежа была продана на аукционе после демонтажа.

Первоначальная цена лота составила один миллион рублей. Итоговая стоимость достигла 2,6 млн рублей. Об этом стало известно из данных электронных торгов Российского аукционного дома (РАД). Кто именно приобрел скульптуру, не разглашается.

Фигура была установлена 18 декабря 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. Местная легенда гласит, что девушка Аленка позвала людей на Дон, чтобы вместе поселиться у живописного места рядом с ручьем. Внешность скульптуры вызвала споры как в Сети, так и вне ее. Спустя три дня после открытия было решено демонтировать монумент. Администрация Нововоронежа сообщила, что вместо него будет установлен другой арт-объект.