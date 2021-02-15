Эксперты по правам человека ООН призвали расследовать преступления в Гуантанамо

Одной из самых жутких тюрем наших дней Гуантанамо в январе 2021 года исполнилось 19 лет.

Одной из самых жутких тюрем наших дней Гуантанамо в январе 2021 года исполнилось 19 лет.

Журналисты Федерального агентства новостей в честь "Дня рождения ужаса" наших современников рассказали о том, как и чем прославилась Гуантанамо, и разобрали аргументы сторонников и противников закрытия тюрьмы, опираясь на данные Центра нарушений прав человека при ФАН.

После всемирно известного теракта 11 сентября 2001 года в США администрация Джорджа Буша-младшего озаботилась вопросами создания тюрьмы, которая существовала бы вне юрисдикции судебной системы Соединенных Штатов. Очевидным и идеальным выбором в данном случае стало пенитенциарное учреждение на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Главным преимуществом был неопределенный правовой статус, который позволил властям в Вашингтоне утверждать, что содержащиеся на базе люди не могут пользоваться некоторыми правами по законам США.

Учитывая все те ужасы, которые были связаны с Гуантанамской тюрьмой, эксперты ООН по правам человека потребовали власти Соединенных Штатов провести расследования предполагаемых фактов нарушений прав человека и предоставить полную реабилитацию и компенсацию людям, подвергшимся произвольным задержаниям и пыткам.

"Мы призываем власти США преследовать в судебном порядке, в полном соответствии с нормами в области прав человека, лиц, содержащихся в Гуантанамо, или, в качестве альтернативы, немедленно освободить или репатриировать их, соблюдая при этом принцип недопустимости принудительного возвращения", — говорится в официальном обращении.

Гуантанамо в наши дни существует по-прежнему. Она состоит из нескольких отдельных частей, которые отличаются по уровню безопасности. Среди самых известный лагерей — Iguana, Platinum, Echo и X-ray.