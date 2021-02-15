Зюганов возмутился политике Зеленского из-за нашествия ЦРУшников в Донбассе

Ранее Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс несмотря ни на что.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал обещание президента РФ Владимира Путина не бросать Донбасс. Он подчеркнул, что спорный регион давно необходимо было признать. Об этом он заявил корреспонденту «Политики Сегодня».

«Я бы давно Донбасс признал. Понимаете, это русский мир, там защищают от нацистов, бандеровцев, фашистов, от ЦРУшников храбрые, умные, совестные люди. А власть принимает решение запретить говорить на родном языке. Это совершенно очевидно провокационное решение. Зеленский никому не нужен. Стыдно смотреть на всю эту политику. А украинский народ сам попал в заложники этой бездарной политики», — был категоричен собеседник издания.

Ранее на встрече с редакторами российских СМИ Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что. Однако он подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения стоит подумать о последствиях для страны.

«Конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами плечах — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — [лежит — прим. ред.] огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — заявил президент РФ.

Впоследствии слова главы государства уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что помощь страны будет направлена на русскоязычных граждан в регионе, которые лишены социального обеспечения.

«Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», — отметил Песков.

Вооруженный конфликт между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками ведется с весны 2014 года. Несмотря на соглашение о перемирии, перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.