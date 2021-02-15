Повторный сейсмический толчок зарегистрировали на северо-востоке Японии

Метеослужба обнаружила повторный сейсмический толчок на северо-востоке Японии.

Метеослужба обнаружила повторный сейсмический толчок на северо-востоке Японии.

Его магнитуда составила 5,3. Землетрясение произошло в префектуре Фукусима. Угрозы цунами не зафиксировали.

Толчки зарегистрировали в 21:26 по местному времени (15:26 по Москве). Очаг сейсмической активности располагался на глубине 50 километров под водой, передает Главное метеорологическое агентство Японии.

Накануне, 13 февраля, на северо-востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3. Толки ощущались в Токио.