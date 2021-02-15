Напугавший соцсети памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Первоначальная стоимость арт-объекта была 1 млн рублей.

Памятник Аленке из Нововоронежа, который успел прославиться в интернете, ушел с молотка за 2,6 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД).

Торги прошли в понедельник, 15 февраля. Начальная цена лота составила 1 млн рублей. Всего было четыре покупателя. По данным РИА Новости, через 2,5 часа монумент из серебристого металла ушел частому лицу — Елене Осиповой.

Мрачноватый памятник в честь основательницы села Новая Аленовка был открыт 18 декабря 2020 года к 250-летию поселения. Он вызвал бурную реакцию местных жителей.

«Так это был не прикол?! Я думала, это фотошоп какой-то смешной и страшный!» «Это реальность, люди, наша с вами. Как символично(((« «Трансвестит какой-то» «И как мне теперь заснуть» «Может надо подписи собрать, чтоб убрали этот шедевр?!», — делились пользователи в соцсетях.

Через несколько дней горожане стали требовать от мэрии Нововоронежа убрать объект.

Власти пошли на уступки и 21 декабря демонтировали Аленку, а затем выставили на продажу.

В Российском аукционном доме отметили, что резонанс только сыграл на руку монументу, который заинтересовал любителей современного искусства.

Впрочем, комментарии в соцсетях по поводу продажи тоже были разные.