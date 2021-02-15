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17:18   15 Февраля 2021
Россия

Напугавший соцсети памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Напугавший соцсети памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Памятник Аленке из Нововоронежа, который успел прославиться в интернете, ушел с молотка за 2,6 млн рублей, сообщает  ТАСС со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД).

Торги прошли в понедельник, 15 февраля. Начальная цена лота составила 1 млн рублей. Всего было четыре покупателя. По данным РИА Новости, через 2,5 часа монумент из серебристого металла ушел частому лицу — Елене Осиповой.

Мрачноватый памятник в честь основательницы села Новая Аленовка был открыт 18 декабря 2020 года к 250-летию поселения. Он вызвал бурную реакцию местных жителей.

«Так это был не прикол?! Я думала, это фотошоп какой-то смешной и страшный!»

«Это реальность, люди, наша с вами. Как символично(((«

«Трансвестит какой-то»

«И как мне теперь заснуть»

«Может надо подписи собрать, чтоб убрали этот шедевр?!», — делились пользователи в соцсетях.

Через несколько дней горожане стали требовать от мэрии Нововоронежа убрать объект.

Власти пошли на уступки и  21 декабря демонтировали Аленку, а затем выставили на продажу.

В Российском аукционном доме отметили, что резонанс только сыграл на руку монументу, который заинтересовал любителей современного искусства.

Впрочем, комментарии в соцсетях по поводу продажи тоже были разные.

«Даром не надо  это  чудо, если только на металлолом»

«Печально, что убрали. Теперь наверное жалеют. А памятник хорош- шедевр. Шедевры разные бывают»

«Подрались за девку, а говорили "страшная, страшная... присниться, не отмашешься"», — выразили мнение пользователи. 

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#памятник #аукцион #нововоронеж #аленка

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