ДНР обвиняет украинские власти в покушении на местного полевого командира

Начальник пресс-службы военного ведомства ДНР Даниил Безсонов назвал виновных в покушении на донецкого комбата с позывным Длинный.

Начальник пресс-службы военного ведомства ДНР Даниил Безсонов назвал виновных в покушении на донецкого комбата с позывным Длинный.

Батальон, которым руководил Сергей Попов, доставил Киеву очень много неприятностей, заявил Безсонов в эфире НСН. Однако факт покушения на жизнь местного полевого командира, по мнению собеседника издания, значит гораздо больше, чем попытка уничтожить врага — Безсонов видит в украинском "заказе" сигнал к очередной военной эскалации в регионе.

"Поступают данные, что украинские силовики накапливают технику и личный состав вдоль фронта. Наша разведка это знает. То, что они решили убирать талантливых и активных командиров — могу допустить, что это подготовка к войне. Представьте танк или боевую машину пехоты. В зимнее время их нужно прогревать минимум два раза в сутки по часу-двум. Топлива расходуется много, нужно тратить больше денег. Вряд ли же деньги будут тратить в пустоту? Хотя это Украина, там все может быть", — резюмировал он.

Представитель пресс-службы добавил, что народные республики готовы к бою с неприятелем в любом случае — более того, местные военные даже хотят этого, поскольку им надоело сидеть в окопах под обстрелами и выжидать.