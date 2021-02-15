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15:24   15 Февраля 2021
Политика

Берлин: защитой Навального в Германии занимались спецслужбы

Берлин: защитой Навального в Германии занимались спецслужбы

Блогер Навальный находился под защитой германских спецслужб с момента прибытия и до выезда, сообщается в ответе Правительства ФРГ на депутатский запрос в бундестаге.

В период с 22 августа по 31 августа 2020 года защита осуществлялась сотрудниками группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. После безопасностью основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального занимались соответствующие земельные ведомства уголовной полиции, передает РИА Новости ответ кабмина на запрос.

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#фрг #спецслужбы #навальный #бундестаг

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