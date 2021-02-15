Рейс Москва — Челябинск возвращается в зону вылета из-за технических проблем

Экипаж самолета Superjet, летевшего из Москвы в Челябинск, принял решение вернуться в столичный аэропорт.

Экипаж самолета Superjet, летевшего из Москвы в Челябинск, принял решение вернуться в столичный аэропорт.

Командир воздушного судна отдал распоряжение о возвращении в зону вылета после того, как в работе самолета зафиксировали техническую неисправность. На данный момент лайнер продолжает кружиться над землей, вырабатывая топливо для посадки.

С чем может быть связана неисправность, зафиксированная на борту, пока неизвестно. Предполагается, что после посадки воздушного судна в московском аэропорту его осмотрят специалисты. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.