Герман Садулаев объяснил, почему мирная поддержка Донбасса лучше силы

Россия продолжит выдачу паспортов русскоязычным жителям Донбасса и будет защищать их социальные интересы, уверен публицист.

Присоединить непризнанные республики Донбасса к России силовым путем не получится, однако с помощью выдачи российских паспортов Москва защитит социально-экономические интересы граждан ЛНР и ДНР.

Такое мнение в разговоре с «Политикой Сегодня» высказал писатель и публицист Герман Садулаев, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия «не бросит Донбасс».

«Я думаю, что не бросить Донбасс — это не бросить людей, живущих там. Большинство из них — русскоязычные, они привыкли к русской культуре и русской цивилизации. <...> Как для ДНР и ЛНР, так и для России очень важным было то, что всем жителям республик Донбасса была дана возможность получить российское гражданство. Это очень правильно. Это лучшее решение за все время существования этой проблемы», — считает собеседник издания.

По мнению Садулаева, решать проблему присоединения Донбасса нужно было в 2014 году «марш-броском до Харькова, когда вся восточная Украина могла войти в состав России, на тех же основаниях, что и Крым». Теперь же исторические обстоятельства изменились, но перед РФ стоит задача заботиться о гражданах непризнанных республик, которые получили российские паспорта, уверен он.

«Россия будет защищать их выплатой пенсий, пособий, поддерживать экономику республик. Здесь можно привести пример Тайваня. Китай не признает его самостоятельным государством, но он вполне успешно существует. Неопределенный статус республик может сохраниться долго. Но главное, чтобы люди не страдали», — добавил публицист.

В апреле 2019 года президент Путин подписал указ, упрощающий жителям юго-восточных регионов Украины получение гражданства России. Отмечалось, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. За это время паспорта РФ получили более 400 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

«Люди, когда получили российские паспорта, избавились от многих проблем. Они фактически были гражданами непризнанных государств, их паспорта никто не признавал, кроме России, на основании временного положения. У многих были украинские документы, но по ним люди не могли полноценно жить, поскольку Украина блокировала выплаты, выдачи загранпаспортов и многое другое. Люди находились в подвешенном состоянии, а сейчас часть вопросов уже снята. А территории? Территории могут быть в таком состоянии сколько угодно времени», — заключил Садулаев.

Ранее на встрече с редакторами российских СМИ Владимир Путин заявил, что «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что». При этом глава государства подчеркнул, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.

Позже пресс-секретарь президент Дмитрий Песков пояснил, что Путин пообещал не бросать Донбасс, потому что русскоязычные граждане на этой территории лишены социального обеспечения со стороны Украины и своего государства, и кроме России им помочь некому.

На уточняющий вопрос, имел ли Путин в виду последствия в случае включения Донбасса в состав России, Песков ответил, что это понятно из контекста.

«Я бы не стал в данном случае развивать, там из контекста все предельно понятно», — ответил представитель Кремля.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».