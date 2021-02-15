Житель Хакасии построил забор из надгробий

Фермер из Ширинского района Хакасии решил оградить свой земельный участок и использовал для этих целей надгробия с соседнего кладбища. Против него возбудили уголовное дело.

Фермер из Ширинского района Хакасии решил оградить свой земельный участок и использовал для этих целей надгробия с соседнего кладбища. Против него возбудили уголовное дело.

Необычной оградкой заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки было установлено, что мужчина унес надгробия с 14 могил. По данному факту возбудили уголовное дело об уничтожении надмогильных сооружений и составили административный протокол об умышленном осквернении религиозных предметов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, главе Ширинского сельсовета было вынесено представление с требованием устранить нарушения при содержании территории общественного кладбища.