Песков сообщил, что несанкционированная акция 14 февраля прошла спокойно

Акция с фонариками 14 февраля прошла спокойно. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционной встречи с представителями СМИ.

Акция с фонариками 14 февраля прошла спокойно. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционной встречи с представителями СМИ.

Правоохранители принимали необходимые меры лишь в отношении тех граждан, которые нарушали закон. Песков подчеркнул, что действия стражей порядка оцениваются Кремлем высоко.

По информации Федерального агентства новостей, в Санкт-Петербурге несанкционированная акция в формате флешмоба провалилась. Организаторы планировали, чтобы люди выходили из дворов своих домов с фонариками на телефонах, однако желающих оказалось крайне мало.