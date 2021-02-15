Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:50   15 Февраля 2021
Политика

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник

Российский президент Владимир Путин в понедельник проведет международную телефонную беседу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, телефонный разговор запланирован на вторую половину дня 15 февраля.

"Мы традиционное сообщение сделаем", — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь президента Российской Федерации подчеркнул, что график Владимира Путина в этот день включает также рабочие встречи, но в большинстве своем непубличного характера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #телефонный разговор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров