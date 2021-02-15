14:50 15 Февраля 2021Политика
Песков: Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник
Российский президент Владимир Путин в понедельник проведет международную телефонную беседу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский президент Владимир Путин в понедельник проведет международную телефонную беседу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, телефонный разговор запланирован на вторую половину дня 15 февраля.
"Мы традиционное сообщение сделаем", — сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь президента Российской Федерации подчеркнул, что график Владимира Путина в этот день включает также рабочие встречи, но в большинстве своем непубличного характера.