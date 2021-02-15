Лавров: не следует путать Евросоюз с Европой, где у России много друзей

Россия никуда не уйдет из Европы, где у нее множество друзей. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

Россия никуда не уйдет из Европы, где у нее множество друзей. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава МИД РФ призвал не путать Евросоюз с Европой.

"Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", — сказал Лавров.

Глава Министерства иностранных дел России добавил, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских государств в отдельности.

На прошлой неделе глава МИД РФ сказал, что Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, если в отношении России будут вводиться новые санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.