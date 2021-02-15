Один человек пострадал в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы

Обрушение строительных лесов произошло в Москве в районе Китай-города. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.

Обрушение строительных лесов произошло в Москве в районе Китай-города. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.

Мужчине в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Строительные леса обрушились на Лубянском проезде. Причина, по которой произошло обрушение, пока остается неизвестной.