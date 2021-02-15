МИД РФ озвучил итоги переговоров с Финляндией по вопросу полетов над Балтикой

Позиция стран НАТО не позволяет окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой.

Позиция стран НАТО не позволяет окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Североатлантический альянс не хочет договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами. В ходе переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто он также обсудил шаги по укреплению безопасности в Европе.

"Мы подчеркнули значение известной инициативы президента Финляндии Саули Ниинисте о воздушной безопасности над Балтикой", — сообщил Лавров.

Глава дипведомства РФ отметил, что в значительной степени эта инициатива была реализована, но поставить точку в этом вопросе мешает позиция стран НАТО.