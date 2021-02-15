14:46 15 Февраля 2021Политика
Песков пообещал обнародовать решение Путина о президентской пятерке
Президент России Владимир Путин примет решение о составе Центральной избирательной комиссии и его обнародуют. Об этом заявили в Кремле.
Президент России Владимир Путин примет решение о составе Центральной избирательной комиссии и его обнародуют. Об этом заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал обнародовать решение Путина о внесении кандидатур в состав ЦИК. Такой комментарий представитель Кремля дал на вопрос журналистов о работе по формированию президентской пятерки. Полномочия членов ЦИК прекращают действие в марте 2021 года.