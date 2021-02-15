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14:46   15 Февраля 2021
Политика

Песков пообещал обнародовать решение Путина о президентской пятерке

Песков пообещал обнародовать решение Путина о президентской пятерке

Президент России Владимир Путин примет решение о составе Центральной избирательной комиссии и его обнародуют. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал обнародовать решение Путина о внесении кандидатур в состав ЦИК. Такой комментарий представитель Кремля дал на вопрос журналистов о работе по формированию президентской пятерки. Полномочия членов ЦИК прекращают действие в марте 2021 года.

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