Песков назвал интересным предложение Маска пообщаться в Clubhouse

Предложение основателя Space X Илона Маска к президенту России Владимиру Путину пообщаться в новой соцсети Clubhouse интересное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложение основателя Space X Илона Маска к президенту России Владимиру Путину пообщаться в новой соцсети Clubhouse интересное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако сначала необходимо разобраться, что имел в виду американский предприниматель. Стоит все проверить, а после реагировать. Сам глава государства непосредственно не использует социальные сети, отметил официальный представитель Кремля.

Илон Маск ранее опубликовал в Twitter обращение на двух языках, отметив официальный аккаунт президента РФ в соцсети, где пригласил Путина на разговор в Clubhouse. Предприниматель отметил, что для него общение "было бы большой честью".

Приложение Clubhouse используется для голосового общения пользователей, оно доступно только по приглашениям. Участники обсуждают различные темы в так называемых "кабинетах".