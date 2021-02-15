Дипломат рассказал, как Япония будет добиваться возвращения Курильских островов

Япония намерена решить вопрос с Россией по Курилам. Однако поправки в Конституцию РФ исключают отчуждение территорий.

Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией по Курильским островам, несмотря на принятые поправки к Конституции РФ, исключающие отчуждение территорий. Об этом политик заявил на брифинге в Токио.

«Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил он.

По словам Като, телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-премьером Японии Синдзо Абэ состоялся в сентябре прошлого года — уже после того, как в Конституцию РФ были внесены соответствующие поправки. На переговорах Абэ подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации 1956 года.

Накануне будущее развитие отношений между Москвой и Токио прокомментировал Владимир Путин:

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации».

Экс-посол РФ в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов отметил, что озвученные позиции двух сторон по Южным Курилам не до конца ясны. Он обратил внимание, что в свое время Синдзо Абэ пошел на серьезные уступки со стороны японского руководства, поскольку декларация 1956 года, а именно статья девятая, предусматривает передачу Японии только двух островов — Хабомаи и Шикотана — и только после заключения мирного договора.

До этого момента Токио долгое время опиралось на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, признавая своими все четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, отвечала тем, что территории вошли в состав СССР по итогам 1945 года.

«Переговоры возобновились в 2019 году именно на той основе, что будет обсуждаться статья 9. Японцы согласились, хотя раньше отказывались. Фактически декларация — это договор, который ратифицирован Верховным советом СССР и парламентом Японии. Этот договор никто не отменял, но эта статья существует до сих пор и с российской стороны никто не говорил, что она не действует», — отметил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

По словам Панова, японцы не планируют рассматривать заключение мирного договора с Россией без возврата островов. При этом Москва неоднократно подтверждала, что готова на конструктивный диалог, однако теперь — в соответствии с Конституцией страны.

«Японцы настроены продолжать переговоры и уже тогда будет видно, к чему это приведет. Может, они прекратятся, может, будет новая форма какая-то специфическая. В любом случае это уже, как говорится, дело переговорщиков — как они будут выходить из этой ситуации», — заключил японист.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страна собирается обсудить с Москвой возобновление проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после окончания коронавируса.

После окончания Второй мировой войны СССР и Япония так и не подписали мирный договор. Между Токио и Москвой в 1855 году был заключен Трактат о торговле и границах, по которому Южные Курилы относятся к Японии. Однако по итогам Второй мировой войны территории отошли к СССР.

В 1956 году страны подписали совместную декларацию, по которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотана. Дальнейшие переговоры ситуацию не изменили.