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16:50   15 Февраля 2021
Весь мир

Дипломат рассказал, как Япония будет добиваться возвращения Курильских островов

Дипломат рассказал, как Япония будет добиваться возвращения Курильских островов

Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией по Курильским островам, несмотря на принятые поправки к Конституции РФ, исключающие отчуждение территорий. Об этом политик заявил на брифинге в Токио.

«Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил он.

По словам Като, телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и экс-премьером Японии Синдзо Абэ состоялся в сентябре прошлого года — уже после того, как в Конституцию РФ были внесены соответствующие поправки. На переговорах Абэ подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации 1956 года.

Бывший посол РФ в Японии счел будущее переговоров по Курилам неясным

Накануне будущее развитие отношений между Москвой и Токио прокомментировал Владимир Путин:

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации».

Экс-посол РФ в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов отметил, что озвученные позиции двух сторон по Южным Курилам не до конца ясны. Он обратил внимание, что в свое время Синдзо Абэ пошел на серьезные уступки со стороны японского руководства, поскольку декларация 1956 года, а именно статья девятая, предусматривает передачу Японии только двух островов — Хабомаи и Шикотана — и только после заключения мирного договора.

До этого момента Токио долгое время опиралось на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, признавая своими все четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, отвечала тем, что территории вошли в состав СССР по итогам 1945 года.

Бывший посол РФ в Японии счел будущее переговоров по Курилам неясным

«Переговоры возобновились в 2019 году именно на той основе, что будет обсуждаться статья 9. Японцы согласились, хотя раньше отказывались. Фактически декларация — это договор, который ратифицирован Верховным советом СССР и парламентом Японии. Этот договор никто не отменял, но эта статья существует до сих пор и с российской стороны никто не говорил, что она не действует», — отметил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

По словам Панова, японцы не планируют рассматривать заключение мирного договора с Россией без возврата островов. При этом Москва неоднократно подтверждала, что готова на конструктивный диалог, однако теперь — в соответствии с Конституцией страны.

«Японцы настроены продолжать переговоры и уже тогда будет видно, к чему это приведет. Может, они прекратятся, может, будет новая форма какая-то специфическая. В любом случае это уже, как говорится, дело переговорщиков — как они будут выходить из этой ситуации», — заключил японист.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страна собирается обсудить с Москвой возобновление проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после окончания коронавируса.

Бывший посол РФ в Японии счел будущее переговоров по Курилам неясным

После окончания Второй мировой войны СССР и Япония так и не подписали мирный договор. Между Токио и Москвой в 1855 году был заключен Трактат о торговле и границах, по которому Южные Курилы относятся к Японии. Однако по итогам Второй мировой войны территории отошли к СССР. 

В 1956 году страны подписали совместную декларацию, по которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотана. Дальнейшие переговоры ситуацию не изменили.

 

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