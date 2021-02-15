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14:36   15 Февраля 2021
Политика

Слова Путина о росте влияния России в СНГ прокомментировали в Кремле

Слова Путина о росте влияния России в СНГ прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл смысл слов Владимира Путина о росте влияния России в СНГ.

По словам представителя Кремля, глава государства имел в виду развитие интеграционных процессов, которые проводятся в интересах народов этих стран. Кроме того свою состоятельность доказал Евразийский экономический союз. Песков уточнил, что сейчас наблюдается взаимозависимость стран-участниц.

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#россия #путин #песков

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