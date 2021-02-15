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14:30   15 Февраля 2021
Политика

Лавров прокомментировал возможность разрыва отношений с Европой

Лавров прокомментировал возможность разрыва отношений с Европой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил дипломатические связи между Европейским союзом и РФ.

По его словам, ухудшение отношений между Кремлем и Европой происходит уже в течение долгих лет. Инициатором такого развития событий является Брюссель.

"Каркас отношений РФ и Евросоюза был сознательно разрушен Брюсселем", — сказал он.

Ранее Лавров разъяснил коллеге из Финляндии позицию России по блогеру Алексею Навальному. Кроме того, глава МИД рассказал о причинах высылки трех дипломатов из страны.

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#ес #рф #лавров

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