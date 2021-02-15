14:30 15 Февраля 2021Политика
Лавров прокомментировал возможность разрыва отношений с Европой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил дипломатические связи между Европейским союзом и РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил дипломатические связи между Европейским союзом и РФ.
По его словам, ухудшение отношений между Кремлем и Европой происходит уже в течение долгих лет. Инициатором такого развития событий является Брюссель.
"Каркас отношений РФ и Евросоюза был сознательно разрушен Брюсселем", — сказал он.
Ранее Лавров разъяснил коллеге из Финляндии позицию России по блогеру Алексею Навальному. Кроме того, глава МИД рассказал о причинах высылки трех дипломатов из страны.