Алиев анонсировал открытие железнодорожного сообщения из РФ в Иран

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о возможности открытия железной дороги из России в Армению.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о возможности открытия железной дороги из России в Армению.

Железнодорожное полотно пройдет по территории Азербайджана, сообщил Алиев во время визита на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку.

Президент Азербайджана добавил, что железнодорожное сообщение также будет открыто между Россией и Ираном, пути пройдут по территории Нахичевани.

"Мы предложили, что транспортные проекты в регионе должны играть особую роль в долгосрочном развитии нашего региона, обеспечивая стабильность и сводя к нулю риск войны, и что все участвующие страны только выиграют от этого. Азербайджан объединяется с Нахичеванской АР и Турцией", — отметил азербайджанский лидер.

Также Алиев добавил, что поезда пойдут из России в Иран, Армению, Турцию. И от этого все страны региона "только выиграют".