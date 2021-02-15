Шварценеггер растрогал подписчиков воспоминаниями о советском атлете Юрии Власове

Юрий Власов скончался 13 февраля.

Актер, культурист, губернатор Калифорнии (в 2003-2011 годах) Арнольд Шварценеггер посвятил пост памяти советскому тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону Юрию Власову, ушел из жизни в субботу, 13 февраля.

Шварценеггер опубликовал совместное фото с Власовым.

«Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" — просто слово. Он был первым, кто взял вес в 200 кг. Благодаря таким, как он, я не говорю, что сделал себя сам. Этот человек был не только замечательным атлетом — он был потрясающим мыслителем: говорил о поэзии и политике как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он говорил, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей планеты и верил, что настоящая сила исходит из слов. Он был действительно уникален, и я надеюсь, что каждый из нас найдёт в его жизни своё вдохновение. Мне повезло знать его лично, и мне его не хватает. Мои мысли — с ним и с его семьёй», — написал Арнольд.

Пост растрогал многочисленных подписчиков «железного Арни», в том числе из России.

«Это прекрасное послание, от которого мы все можем извлечь пользу», — написал Danny. «Спасибо Арнольд за эти невероятно трогательные слова. Мы теряем лучших людей, которые останутся в наших сердцах примером для самосовершенствования», — прокомментировала Olya. «Спасибо за память, Юрий Власов был человеком, сломавшим многие стереотипы, в частности, о том, что профессиональные спортсмены не могут быть талантливыми писателями / политиками. В 1960-е годы он был одним из самых популярных в СССР наряду с Гагариным и Львом Яшиным», — написал Евгений Семенцов.

Легенда советской тяжелой атлетики Юрий Власов скоропостижно скончался 13 февраля в возрасте 85 лет.

За свою спортивную карьеру он установил 31 рекорд мира. В 1960 году стал олимпийским чемпионом на Играх в Риме. После ухода из профессионального спорта он занимался литературной и политической деятельностью. Возглавлял федерацию тяжелой атлетики СССР, в 1996 году выдвигался на пост президента РФ.