14:20 15 Февраля 2021Политика
Песков: Путин говорил о социальной помощи Донбассу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин имел в виду, говоря, что РФ никогда не бросит Донбасс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин имел в виду, говоря, что РФ никогда не бросит Донбасс.
По его словам, российский лидер, в первую очередь, говорил о социальной помощи.
Ранее Путин пообщался с главными редакторами ведущих отечественных СМИ. В ходе дискуссии он заявил, что Россия никогда не отвернется от Донбасса. По его словам, ответственность за этот регион лежит на "наших с вами" плечах.