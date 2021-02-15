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14:20   15 Февраля 2021
Политика

Песков: Путин говорил о социальной помощи Донбассу

Песков: Путин говорил о социальной помощи Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин имел в виду, говоря, что РФ никогда не бросит Донбасс.

По его словам, российский лидер, в первую очередь, говорил о социальной помощи.

Ранее Путин пообщался с главными редакторами ведущих отечественных СМИ. В ходе дискуссии он заявил, что Россия никогда не отвернется от Донбасса. По его словам, ответственность за этот регион лежит на "наших с вами" плечах.

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