14:17 15 Февраля 2021Происшествия
Крыша котельной обрушилась на людей в Свердловской области
Один человек погиб в результате обрушения кровли котельной на территории неработающего завода. Инцидент произошел в Нижнесергинском районе Свердловской области.
Один человек погиб в результате обрушения кровли котельной на территории неработающего завода. Инцидент произошел в Нижнесергинском районе Свердловской области.
По предварительным данным правоохранителей, двое мужчин пробрались на территорию неработающего цеха и попытались украсть металлические балки с крыши котельной, что привело к обрушению перекрытий. Очевидец обратился в экстренные службы и сообщил, что под завалами могут находиться люди.
Прибывшие на вызов спасатели извлекли из-под обломков одного погибшего. Поиски его подельника продолжаются. Следователи устанавливают личности мужчин, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.