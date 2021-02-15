Крыша котельной обрушилась на людей в Свердловской области

Один человек погиб в результате обрушения кровли котельной на территории неработающего завода. Инцидент произошел в Нижнесергинском районе Свердловской области.

Один человек погиб в результате обрушения кровли котельной на территории неработающего завода. Инцидент произошел в Нижнесергинском районе Свердловской области.

По предварительным данным правоохранителей, двое мужчин пробрались на территорию неработающего цеха и попытались украсть металлические балки с крыши котельной, что привело к обрушению перекрытий. Очевидец обратился в экстренные службы и сообщил, что под завалами могут находиться люди.

Прибывшие на вызов спасатели извлекли из-под обломков одного погибшего. Поиски его подельника продолжаются. Следователи устанавливают личности мужчин, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.