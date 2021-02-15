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14:13   15 Февраля 2021
Общество

Ученые из США рассказали, какие утренние ритуалы повысят продуктивность дня

Ученые из США рассказали, какие утренние ритуалы повысят продуктивность дня

Утренний ритуал, способный повысить продуктивность дня, определили специалисты из Калифорнийского университета в Беркли.

Исследователи провели опрос среди 150 человек. В результате ученые сделали вывод, что для продуктивности дня после пробуждения нужно настроиться на рабочий лад и обдумать цели запланированной деятельности.

Такая практика называется reattachment, что в переводе означает "повторное присоединение". Ритуал сделает достижение поставленных целей более желанным. Человек после обдумывания начнет работать сосредоточеннее.

До этого в ходе опроса выяснилось, что работа в удаленном формате плохо повлияла на продуктивность у 49,4% россиян. Они отметили, что на дистанционке снижается мотивация, сообщает телеканал "360".

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