14:13 15 Февраля 2021Общество
Ученые из США рассказали, какие утренние ритуалы повысят продуктивность дня
Утренний ритуал, способный повысить продуктивность дня, определили специалисты из Калифорнийского университета в Беркли.
Утренний ритуал, способный повысить продуктивность дня, определили специалисты из Калифорнийского университета в Беркли.
Исследователи провели опрос среди 150 человек. В результате ученые сделали вывод, что для продуктивности дня после пробуждения нужно настроиться на рабочий лад и обдумать цели запланированной деятельности.
Такая практика называется reattachment, что в переводе означает "повторное присоединение". Ритуал сделает достижение поставленных целей более желанным. Человек после обдумывания начнет работать сосредоточеннее.
До этого в ходе опроса выяснилось, что работа в удаленном формате плохо повлияла на продуктивность у 49,4% россиян. Они отметили, что на дистанционке снижается мотивация, сообщает телеканал "360".