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14:10   15 Февраля 2021
Политика

Лавров разъяснил министру иностранных дел Финляндии позицию РФ по Навальному

Лавров разъяснил министру иностранных дел Финляндии позицию РФ по Навальному

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разъяснил главе МИД Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с блогером Алексеем Навальным и высылкой трех дипломатов.

Ранее трое дипломатов в РФ, а конкретно сотрудники генеральных консульств Польши и Швеции в Санкт-Петербурге, а также посольства Германии в Москве, были объявлены персонами нон грата. Причиной этому стало участие в несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это вынужденной мерой.

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#финляндия #лавров #навальный

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