Лавров разъяснил министру иностранных дел Финляндии позицию РФ по Навальному

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разъяснил главе МИД Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с блогером Алексеем Навальным и высылкой трех дипломатов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разъяснил главе МИД Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с блогером Алексеем Навальным и высылкой трех дипломатов.

Ранее трое дипломатов в РФ, а конкретно сотрудники генеральных консульств Польши и Швеции в Санкт-Петербурге, а также посольства Германии в Москве, были объявлены персонами нон грата. Причиной этому стало участие в несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это вынужденной мерой.