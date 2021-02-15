Ouest-France: Россия одержала впечатляющую победу в «вакцинной дипломатии»

Западные страны в условиях пандемии коронавируса, неожиданно для многих, показали себя не лучшим образом. В то время как Россия благодаря своей вакцине «Спутник V» одержала в этом геополитическом противостоянии впечатляющую победу.

Западные страны в условиях пандемии коронавируса, неожиданно для многих, показали себя не лучшим образом. В то время как Россия благодаря своей вакцине «Спутник V» одержала в этом геополитическом противостоянии впечатляющую победу.

Такое мнение в интервью французскому изданию Ouest-France высказал основатель и директор Института международных и стратегических отношений (IRIS), специалист по геополитике Паскаль Бонифас.

Разразившаяся в мире пандемия коронавируса и гонка вакцин, по мнению эксперта, привела к изменению баланса сил между странами.

Соединенные Штаты Америки, столкнувшиеся с катастрофическим кризисом в сфере здравоохранения, сейчас восстанавливают силы и проводят вакцинацию населения. Евросоюз оказался в затруднительном положении из-за нехватки вакцины. На их фоне гораздо более успешно с ситуацией справляются Россия, Китай и Индия, отмечает Бонифас.

По его словам, Китай, с его внушительным производственным потенциалом, пытается использовать ситуацию для укрепления своего присутствия и влияния в развивающихся странах. Эффективным подходом к процессу вакцинации населения отличился Израиль, и даже такая небогатая страна как Куба, действенно справляется с поставленными задачами.

Однако впечатляющей победой, по мнению французского специалиста по геополитике, отличилась Россия

«На данный момент она одержала победу в геополитическом противостоянии. Раздавалось множество насмешек, после того как (президент РФ Владимир) Путин представил свою вакцину. Ее название, «Спутник», напомнило миру Советский Союз и его напыщенные стратегии. Однако вакцина работает», — напоминает Бонифас.

На данный момент, по его словам, в мире есть лишь одна страна, экспортирующая вакцину в другие страны, где при этом отменены все ограничения для населения — России можно свободно посещать бары, рестораны, дискотеки, отмечает эксперт.

При этом Запад, который на протяжении долгого времени пользовался в сфере вакцин квазимонополией и был уверен, что застрахован от масштабной эпидемии, пострадал сильнее, чем мог ожидать.

«Жители Запада пострадали во время кризиса. Они считали, возможно, слишком поспешно, что подобная эпидемия может произойти только в Африке или в Азии, а западный мир от нее застрахован, и жестоко разочаровались, узнав, что это не так. И в результате это не мы отправляем вакцины в Россию, а нам придется закупать ее у русских», — заявил эксперт.

В заключение Паскаль Бонифас отмечает, что российская вакцина «Спутник» будет экспортирована не только в страны, расположенные на территории влияния бывшего СССР, но и за ее пределы, и Россия только в этом году получит за это 25 миллиардов долларов.