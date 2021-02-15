Центробанк раскрыл детали нового вида кибератак на счета компаний

Хакеры попытались списать деньги со счетов юрлиц, завладев данными для входа в приложение банка и параметрами API-запросов.

Хакеры попытались списать деньги со счетов юрлиц, завладев данными для входа в приложение банка и параметрами API-запросов.

Новую мошенническую схему применили хакеры и попытались украсть деньги со счетов юридических лиц. Они заходили в банковские приложения по реальным логинам и паролям, выясняли параметры API-запросов и формировали распоряжение на перевод денег, указывая счет жертвы в поле для введения номера счета отправителя. Их неизвестные узнавали из открытых источников, пишет "Ъ".

Предупреждение разослал Центробанк. Сообщается, что хакеры знают систему дистанционного банковского обслуживания на уровне разработчиков. Если система, через которую была совершена атака, тиражируется на разные банки, это говорит о том, что пострадать могут клиенты многих финансовых организаций.