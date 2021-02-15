Съемки «Дома-2» не могут возобновить из-за споров о цене контракта

Возобновить съемочный процесс планировалось в середине февраля.

Съемки самого продолжительного в истории российского телевидения реалити-шоу «Дом-2» планировали возобновить в середине февраля. Но оставшиеся участники и сотрудники съемочной группы до сих пор не приступили к работе, сообщило издание «Star Hit».

После 16 лет совместной работы пути проекта о любви и канала ТНТ разошлись, что шокировало зрителей. Владельцы шоу занялись поиском новой площадки для съемок. Канал СТС Love выбран в качестве площадки для трансляции, съемки планировались на середину февраля.

Однако владельцы проекта не могут договориться с каналом о сумме контракта. Реалити снимают по блокам — шесть программ за смену. Затраты производства обходятся в одну сумму, а канал покупает готовые выпуски в разы дороже. Как раз о цене сейчас и идут споры.

«Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу <…> Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность и все надеются прийти к общему знаменателю», — приводит издание слова источника.

Съемочная группа и участники второй месяц ждут приглашения на работу. Как пишет издание, некоторые члены команды нашли подработку, а участники зарабатывают на рекламе и получают зарплату.

Ведущие главного шоу о любви Ксения Бородина и Ольга Бузова продолжают вести эфиры шоу «Бородина против Бузовой». Но и там не все просто, продюсеры настаивают на обновлении программы, чтобы избежать закрытия и этого шоу.