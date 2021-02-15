Педиатры предупредили об осложнениях от коронавируса у детей и подростков

Неизвестное заболевание, встречающееся у детей с бессимптомным течением коронавирусной инфекции, изучается словацкими педиатрами. Вероятно, оно связано с "британским" штаммом.

Неизвестное заболевание, встречающееся у детей с бессимптомным течением коронавирусной инфекции, изучается словацкими педиатрами. Вероятно, оно связано с "британским" штаммом.

Главный педиатр Словакии Элена Прокопова предупредила о высокой степени опасности "британского" штамма коронавируса для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Об этом она сообщила в эфире "Словацкого радио".

По словам педиатра, в больницах все чаще встречаются случаи перерастания бессимптомной формы COVID-19 в малоизученную болезнь, приводящую к появлению сыпи на теле, опуханию ступней и кистей рук. Согласно статистике, в большинстве случаев заболеванием страдают дети в возрасте пяти-шести лет, однако есть и 20-летние пациенты с этими же симптомами. Сообщается, что словацкий минздрав уже обрабатывает данные о новом заболевании.

Российский врач-педиатр Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM" также подтвердил, что "британский" штамм более заразен для детей, чем традиционный "уханьский" коронавирус. Его новые свойства помогают болезни обходить иммунную систему и активнее распространяться между людьми.

Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире тест-систему для определения "британского" штамма коронавируса. Ее создали в Центральном НИИ эпидемиологии, сообщает телеканал "360".