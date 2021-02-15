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13:45   15 Февраля 2021
Происшествия

Суд отклонил жалобу защиты Фургала по делу об убийстве предпринимателя

Суд отклонил жалобу защиты Фургала по делу об убийстве предпринимателя

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Сергея Фургала на отмену постановления следователя о прекращении преследования по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

Решение Басманного районного суда Москвы об отклонении жалобы защиты экс-губернатора Хабаровского края было абсолютно законным. При этом адвокаты бывшего чиновника считают незаконным действие следователя — отмену им постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году.

Речь идет о деле по факту убийства предпринимателя Евгения Зори. Ранее Фургал был опрошен как подозреваемый, но затем следователи в Хабаровске вынесли постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям. Летом минувшего года СКР отменил это постановление, а затем Фургалу снова выдвинули обвинение в убийстве.

Напомним, что Фургал задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске и заключен под стражу. По данным следствия, он причастен к организации убийств и покушению на убийство нескольких предпринимателей.

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