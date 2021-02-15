Суд отклонил жалобу защиты Фургала по делу об убийстве предпринимателя

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Сергея Фургала на отмену постановления следователя о прекращении преследования по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Сергея Фургала на отмену постановления следователя о прекращении преследования по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

Решение Басманного районного суда Москвы об отклонении жалобы защиты экс-губернатора Хабаровского края было абсолютно законным. При этом адвокаты бывшего чиновника считают незаконным действие следователя — отмену им постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году.

Речь идет о деле по факту убийства предпринимателя Евгения Зори. Ранее Фургал был опрошен как подозреваемый, но затем следователи в Хабаровске вынесли постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям. Летом минувшего года СКР отменил это постановление, а затем Фургалу снова выдвинули обвинение в убийстве.

Напомним, что Фургал задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске и заключен под стражу. По данным следствия, он причастен к организации убийств и покушению на убийство нескольких предпринимателей.