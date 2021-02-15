Путин поздравил председателя Совета министров Италии со вступлением в должность

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Совета министров Италии Миро Драги со вступлением в должность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Совета министров Италии Миро Драги со вступлением в должность.

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля. Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Драги во главе правительства поспособствует конструктивному развитию отношений двух стран.

"Деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах на благо наших народов", — говорится в телеграмме.

Помимо этого, президент России пожелал Драги успехов в решении задач, которые стоят перед сформированным правительством, а также доброго здоровья и благополучия.