Суд оставил без изменений приговор Люсе Штейн

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Басманного районного суда Москвы в отношении столичного мундепа Люси Штейн, сообщила пресс-служба суда.

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Басманного районного суда Москвы в отношении столичного мундепа Люси Штейн, сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что суд не удовлетворил требование защиты. Мера пресечения останется прежней, депутат будет находиться под домашним арестом до 23 марта текущего года.

Ранее стало известно, что правоохранители обвинили девушку в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. По этому делу также проходит глава "Альянса" Татьяна Васильева.