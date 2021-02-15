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13:31   15 Февраля 2021
Происшествия

Суд оставил без изменений приговор Люсе Штейн

Суд оставил без изменений приговор Люсе Штейн

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Басманного районного суда Москвы в отношении столичного мундепа Люси Штейн, сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что суд не удовлетворил требование защиты. Мера пресечения останется прежней, депутат будет находиться под домашним арестом до 23 марта текущего года.

Ранее стало известно, что правоохранители обвинили девушку в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. По этому делу также проходит глава "Альянса" Татьяна Васильева.

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#суд #приговор #Штейн

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