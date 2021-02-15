Камеры видеонаблюдения засняли молодого насильника из Энгельса

Молодой человек, подозреваемый в изнасиловании 44-летней жительницы Энгельса, попал на камеру видеонаблюдения.

Молодой человек, подозреваемый в изнасиловании 44-летней жительницы Энгельса, попал на камеру видеонаблюдения.

Представители областного ГУ МВД рассказали о подробностях нападения 23-летнего парня на женщину в подъезде жилого дома. Оказалось, что незадолго до инцидента насильника и его жертву сняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщина и молодой человек входят в подъезд, после чего оттуда доносятся крики о помощи.

Злоумышленник напал на 44-летнюю жительницу Энгельса поздно вечером, когда та возвращалась с работы, пишет saratov.aif.ru. Он надругался над женщиной в подъезде, а затем, услышав голоса других жильцов дома, скрылся с места преступления.