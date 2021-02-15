Телеведущая Стриженова опустила украинку Соколовскую в историческом споре

Телеведущая Екатерина Стриженова с помощью исторических фактов поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая начала распространять киевскую пропаганду в эфире ток-шоу «Время покажет».

Телеведущая Екатерина Стриженова с помощью исторических фактов поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая начала распространять киевскую пропаганду в эфире ток-шоу «Время покажет».

В последнем выпуске передачи темой дискуссии в очередной раз стали отношения между Россией и Украиной. Стриженова высказала мнение, что недопонимание между двумя странами возникло после распада СССР. Тогда Москва и Киев «недоразвелись и не расставили все точки над "i"».

В свою очередь, Соколовская не стала спорить с телеведущей, но практически сразу же свела разговор к истории. Журналистка утверждала, что именно Украина понесла наибольшие потери в годы Великой Отечественной войны. Со слов Соколовской, на страну пришлись 44% всех разрушенных городов бывшего Советского Союза.

Стриженова и ее соведущий Руслан Осташко попытались вразумить гостью студии. Они напомнили, что гитлеровская Германия нанесла удар по всему СССР, а не по отдельным республикам. В тот момент пострадала не только Украина, но и Россия — в частности, Севастополь. Впрочем, в ответ Соколовская назвала город-герой частью Украины. Однако тот факт, что Крым до 1954 года входил в состав РСФСР, ее ничуть не смутил.

«Никто не спорит, что Украина понесла огромные потери. Но тогда это был СССР. Мы все понесли огромные потери», — попыталась донести до Соколовской Стриженова.

Украинская журналистка попала в неловкую ситуацию, когда ведущие поинтересовались у нее о гражданстве людей, которые проживали в тот период на территории Украинской ССР. Прекрасно понимая, что это были советские люди, Соколовская и тут нашла, что сказать. Она заявила, что не все население Украины имело паспорт СССР. Аудитория не засчитала очередную историческая глупость журналистки в качестве аргумента.

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