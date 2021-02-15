Локдаун в Великобритании может завершиться уже в апреле

Коронавирусные ограничения в Англии могут быть сняты к середине весны. Все будет зависеть от вакцины, новых штаммов COVID-19 и личной ответственности граждан.

Коронавирусные ограничения в Англии могут быть сняты к середине весны. Все будет зависеть от вакцины, новых штаммов COVID-19 и личной ответственности граждан.

Споры об окончании локдауна в Британии достигли своего апогея. Депутаты-консерваторы требуют, чтобы премьер-министр отменил все коронавирусные ограничения к 30 апреля. К этому моменту люди, состоящие в группе риска, должны получить первую дозу вакцины. Различные издания утверждают, что пабы могут возобновить свою работу к 4 апреля (католическая Пасха), хотя это – оптимистичный прогноз. В общественном транспорте нормы эпидемиологической безопасности не изменятся. Пассажиры все также будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Точных дат пока нет, но все коронавирусные ограничения будут сниматься в три этапа: сначала откроются школы, затем магазины, и только потом отели, пабы и прочие заведения общепита. Более конкретная информация появится, когда премьер-министр Великобритании представит 22 февраля "дорожную карту", в которой будут отображены все планы правительства.

Напомним, новый штамм коронавируса появился в Великобритании в конце декабря 2020 года. Согласно данным ученых, он заразнее на 70%. После его выявления местные власти ввели строгие ограничения в стране, которые длятся до сих пор.