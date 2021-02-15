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12:52   15 Февраля 2021
Экономика

Трубоукладчик "Фортуна" продолжил строительство "Северного потока — 2"

Трубоукладчик "Фортуна" продолжил строительство "Северного потока — 2"

Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к окончанию строительства энергетического проекта "Северный поток — 2".

Уточняется, что экипаж корабля был вынужден взять недельную паузу из-за сложных погодных условий в водах Балтики.

Сейчас работа возобновилась. Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов. Укладку двух ниток газопровода планируется завершить до конца апреля текущего года.

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#газопровод #укладка #СП-2

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