Трубоукладчик "Фортуна" продолжил строительство "Северного потока — 2"

Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к окончанию строительства энергетического проекта "Северный поток — 2".

Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к окончанию строительства энергетического проекта "Северный поток — 2".

Уточняется, что экипаж корабля был вынужден взять недельную паузу из-за сложных погодных условий в водах Балтики.

Сейчас работа возобновилась. Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов. Укладку двух ниток газопровода планируется завершить до конца апреля текущего года.