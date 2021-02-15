12:52 15 Февраля 2021Экономика
Трубоукладчик "Фортуна" продолжил строительство "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к окончанию строительства энергетического проекта "Северный поток — 2".
Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к окончанию строительства энергетического проекта "Северный поток — 2".
Уточняется, что экипаж корабля был вынужден взять недельную паузу из-за сложных погодных условий в водах Балтики.
Сейчас работа возобновилась. Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов. Укладку двух ниток газопровода планируется завершить до конца апреля текущего года.