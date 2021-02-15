Рар оценил вероятность повторения волны «оранжевых революций» у границ РФ

Соединенные Штаты Америки с приходом к власти Джо Байдена и его команды «американских ястребов» могут продолжить дестабилизировать обстановку на постсоветском пространстве. Однако при этом им придется отвлекаться на проблемы, накопленные внутри самих США.

Соединенные Штаты Америки с приходом к власти Джо Байдена и его команды «американских ястребов» могут продолжить дестабилизировать обстановку на постсоветском пространстве. Однако при этом им придется отвлекаться на проблемы, накопленные внутри самих США.

Такое мнение в беседе с изданием «Sputnik Молдова» высказал немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о том, возможно ли повторение «цветных революций», прокатившихся в последние 20 лет по странам СНГ.

Как напомнил политолог, команда нового американского президента Джо Байдена, включающая в себя таких людей как Виктория Нуланд, приложит все усилия для усиления американских позиций в постсоветских республиках.

«Судя по заявлениям госпожи Нуланд, которая была назначена заместителем министра иностранных дел США, конфронтация будет. К власти в США пришли как раз те люди, которые поддерживали «оранжевые революции» в Грузии, на Украине, в Молдове все минувшие годы», — напомнил Александр Рар.

Однако, добавил эксперт, нынешняя американская администрация оказалась в более сложной ситуации, чем находилась администрация предыдущего президента-демократа – Барака Обамы. Внутренняя политика США сейчас столкнулась с большой массой накопленных проблем, которые могут помешать команде Байдена продолжать свой агрессивный курс на территории постсоветских государств.

«При Обаме у США не было столько внутренних проблем, как при Байдене. Тогда Америка была богатой и пережила финансовый кризис. Она первая ввергла все страны в этот кризис и первая из него и вышла, — отметил немецкий политолог. — Сейчас Китай выходит первым из пандемии, а США еще год предстоит мучиться с этой проблемой»

Американская демократичная система сейчас столкнулась с серьезными вызовами. Внутреннее недовольство американцев вылилось в штурм Капитолия, произошедший 6 января 2021 года.

В то же время, заключает Александр Рар, тот факт, что американская администрация оказалась перед необходимостью проводить реформы и решать внутренние проблемы собственной страны, не означает, что она откажется от политики вмешательства в дела постсоветских государств. Поэтому не стоит списывать со счетов американскую угрозу странам СНГ.